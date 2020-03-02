Гончарук прокоментував таємну зустріч з головою Офісу Зеленського.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“Я кожен день з кимось зустрічаюся, з кимось розмовляю. Іноді, не повірите, навіть з кимось вечеряю. Нічого особливого в розмові з паном Єрмаком не було. Ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається, обговорили ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати, не було”, – зазначив Гончарук.
Нагадаємо, що фото зустрічі Гончарука з Єрмаком опублікував в Twitter журналіст Крістофер Міллер.
Telegram-канал “УП. Off the record” опублікував відео зустрічі.
Зустріч пройшла в неділю, 1 березня.
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