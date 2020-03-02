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Гончарук прокоментував таємну зустріч з головою Офісу Зеленського.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "нічого особливого не було" у зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком в одному з ресторанів Києва.

Понеділок, 2 березня 2020, 12:21

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я кожен день з кимось зустрічаюся, з кимось розмовляю. Іноді, не повірите, навіть з кимось вечеряю. Нічого особливого в розмові з паном Єрмаком не було. Ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається, обговорили ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати, не було”, – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, що фото зустрічі Гончарука з Єрмаком опублікував в Twitter журналіст Крістофер Міллер.

Telegram-канал “УП. Off the record” опублікував відео зустрічі.

Зустріч пройшла в неділю, 1 березня.

Теги: Андрій Єрмак, Олексій Гончарук

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