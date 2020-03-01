Фото зустрічі Гончарука з Єрмаком опублікував в Twitter журналіст Крістофер Міллер.
Зустріч пройшла в неділю, 1 березня.
“Цікаво! Чи не найкраще фото, але це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак обідають в індійському ресторані в Києві, де я зараз перебуваю. Гончарук, як очікується, буде відправлений у відставку в середу”, – написав Міллер.
Фото: Крістофер Міллер / Twitter
Telegram-канал “УП. Off the record” опублікував відео зустрічі.
Мета зустрічі і її підсумки поки невідомі, проте вона пройшла на тлі чуток про можливу відставку Гончарука.
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