Посада міністра окупованих територій була запропонована представнику України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексію Резнікову.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в програмі “Факти тижня” на телеканалі ICTV.

Гончарук розповів, що планується поділ міністерства ветеранів та окупованих територій. За його словами, новостворене відомство може очолити Резніков.

Він також зазначив, що кандидатуру Резнікова може внести в Парламент найближчим часом.

“Також ми прийняли рішення про розділення міністерства ветеранів та окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію відомому юристу Резнікову. Я не виключаю, що найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення”, – сказав Гончарук.