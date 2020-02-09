Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в програмі “Факти тижня” на телеканалі ICTV.
Гончарук розповів, що планується поділ міністерства ветеранів та окупованих територій. За його словами, новостворене відомство може очолити Резніков.
Він також зазначив, що кандидатуру Резнікова може внести в Парламент найближчим часом.
“Також ми прийняли рішення про розділення міністерства ветеранів та окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію відомому юристу Резнікову. Я не виключаю, що найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення”, – сказав Гончарук.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 раза збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- 17 січня раніше президент Володимир Зеленський доручив Уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників: зокрема, “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз”.
- 5 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив президенту Володимиру Зеленському план щодо обмеження зарплат та премій топ-чиновників.