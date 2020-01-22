Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що трирічна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом може бути схвалена найближчим часом. На даний момент узгоджуються ключові умови.

Про це він сказала в інтерв’ю The Report Company.

За словами очільника уряду, співпраця з МВФ надзвичайно важлива для країни, оскільки це не стільки історія про гроші, скільки про довіру.

“Вони (МВФ, – ред.) – наш найефективніший інструмент для відновлення довіри до України на міжнародному рівні. Найближчим часом ми очікуємо отримання трирічної програми від МВФ, і ми вже погоджуємо ключові умови”, – сказав прем’єр.

Він пояснив, що в новій програмі може бути пункт щодо зниження адміністративного тиску на енергетичних ринках, що може привести до подальшої лібералізації в цій сфері.

Ще одним важливим аспектом нової програми співпраці він назвав підтримку незалежності Національного банку, оскільки тільки ця організація здатна забезпечити макроекономічну стабільність.

І останній важливий блок – антикорупційний.

“Ще один дуже важливий блок – антикорупційний. Деякі органи по боротьбі з корупцією, створені за останні п’ять років, зараз функціонують належним чином і вже мають певні досягнення. Іншим важливим питанням є незаконне збагачення. Ні в якому разі не можна закривати очі на корупцію”, – вважає Гончарук.