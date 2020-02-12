Затримка евакуації українців з китайського міста Ухань пов'язана з мінімізацією ризиків до нуля, і ні про який зрив не йдеться.

Про це на брифінгу заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляють #Букви.

“Ми продовжуємо шукати можливість, абипровести евакуацію таким чином, щоб не створювати додаткові ризики для місцевого населення [в Україні]. Це головне завдання”, – сказав Гончарук, підкресливши, що “є тонкощі в тому, як поводиться інфекція”.

За його словами, Україна використовує досвід організації евакуації в інших країнах.

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“Як тільки ми будемо на 100% впевнені, що евакуація не створить ризик проникнення цієї інфекції на територію України і поширення її тут, ми миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів. У нас літак готовий, кілька об’єктів, на які потенційно може бути проведена евакуація, визначені”, – сказав голова Уряду.

Олексій Гончарук також уточнив, що зараз розробляється схема, як тимчасово ізолювати цих людей. “Потрібно вирішити питання, як організувати забезпечення цих людей, організувати харчування, нормальне перебування. Є багато організаційних варіантів”, – сказав він.

Нагадаємо, що вже двоє українців заразились китайським атиповим коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.