Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що угода про стратегічне партнерство з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn "може бути наповнена багатьма смислами".

Про це він поінформував на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання Уряду.

Гончарук уточнив, що “дорожня карта” з Deutsche Bahn буде підписана 5 лютого 2020 року.

“Розставляю крапки над “і”. З цією великою системною компанією ми ведемо переговори про укладення стратегічної партнерської угоди. Вона може бути наповнена багатьма смислами. На 5 лютого заплановано підписання “дорожньої карти”… Глибину цього партнерства ми будемо визначати під час переговорів”, – зазначив Гончарук.

Він не став озвучувати деталі, пообіцявши зробити це 5 лютого. Також прем’єр розповів, чого саме в Уряді очікують від німецької компанії.

“Ми хочемо інвестицій, ми хочемо партнерства з глобальною компанією, до якої є довіра, для якої є дешевими ресурси, у якої є унікальний досвід управління подібними проєктами, яка фактично є синонімом ефективності в Європі. Ми хочемо, щоб “Укрзалізниця” стала також зразком ефективності. Стан, в якому зараз знаходиться ця велика стратегічна компанія (“УЗ”, – ред.), бажає бути кращим, і миритися з цим ми не можемо”, – заявив Гончарук.

“Для нас зрозуміло, що Deutsche Bahn може бути надійним партнером – це і про якість перевезень, і про, власне, швидкість перевезень, тому що сьогодні представники бізнесу, особливо експортери, постійно говорять про те, що у них є проблеми навіть із тим, щоб вивозити свою продукцію в порти”, – додав глава Уряду.

(На відео – з 4:20)