Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Гончарук зайшов до залу засідань під час виступу глави МЗС Вадима Пристайка, який відповідав на запитання нардепів.

Згодом прем’єр виступив із заявою з трибуни ВР.

Гончарук, зокрема, вибачився, що міністри запізнилися на годину запитань до Уряду.

“Це пов’язано з моїм рішенням, яке я прийняв сьогодні. Я звернувся до президента України – передав йому мою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, Конституції України. Написана на ім’я голови Верховної Ради. І у президента є право внести її в Парламент у будь-який момент”, – зазначив Гончарук.

Він також запевнив, що заяви про те, що “хтось не поважає президента, – це неправда”.

“Ми одна команда. Ми всі пройшли в Парламент, у владу змінювати країну завдяки Володимиру Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас важливо мати довіру всередині команди на 100%”, – оголосив Гончарук.

Спіч Гончарука Останній спіч прем’єра Гончарука (але це не точно) Якщо коротко: Зеленського та команду поважає, медійни атаки вже дістали, уряд продовжує працювати в штатному режимі. Уряд продовжує працювати в штатному режимі, – Гончарук Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 січня 2020 р.

Відразу після виступу глава Уряду разом із міністрами залишив засідання, не відповівши на запитання нардепів.

Перед цим спікер ВР Дмитро Разумков оголосив, що година запитань до Уряду завершена. За словами Разумкова, виступ Гончарука був “політичною заявою”, в зв’язку з чим не передбачені запитання до прем’єра.

Це викликало невдоволені вигуки і крики “Ганьба!” в залі засідань. Водночас ряд нардепів аплодували прем’єру і членам його Уряду.