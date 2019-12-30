Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, нічого не заважає надходженню грошей від МВФ.

“Це абсолютно технічна робота, яка зараз триває. Це питання кількох місяців, я не сумніваюся, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде”, – сказав прем’єр.

Також Гончарук зазначив, що МВФ дуже “демонізують” через олігархічні ЗМІ.

“МВФ дуже демонізований через олігархічні ЗМІ. Є багато цих чуток, історій про те, що нібито вони висмоктують ресурси. Насправді співпраця з МВФ для України це про довіру, про дешеві ресурси”, – додав він.

За словами Гончарука, в Україні гроші “коштують” дорого, в той час як в Європі нормальним вважається кредит під 3-5%. На його думку, така ситуація пояснюється відсутністю довіри у інвесторів.

“В Україну не хоче заходити дешевий капітал. Тому для нас стратегічно важливо отримати довгострокову програму роботи з Міжнародним валютним фондом, тому що це авторитетна міжнародної організація. Це сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну, з одного боку, а з іншого боку це можливість мати дешеві ресурси”, – пояснив Гончарук.