Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю телеканалу “Україна”.

“До 2023 року наша енергосистема повинна приєднатися і стати частиною європейської енергосистеми. Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що в 2023 році це об’єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти. Зараз, насправді, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена. Відверто кажучи, там не такі великі обсяги”, – зазначив Гончарук.

Глава Уряду наголосив, що для приєднання до європейської енергосистеми потрібно буде відмовитися від російської та білоруської.

“Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже ухвалено. Тобто, до цього ми вже поступово йдемо”, – додав Гончарук.

(На відео – з 11:00)