Про це він заявив сьогодні під час години запитань до Уряду, коментуючи інформацію про недовиконання бюджету і призупинення виплат, повідомляє кореспондент #Букв.

“Міністр фінансів (Оксана Маркарова, – ред.) досить детально розповіла по цифрам. Я хочу звернутися до фракції “Слуги народу”. Друзі, не ведіться на провокації. Нам дістався дуже складний бюджет. Закривати рік із чужим бюджетом – це складно. Це потрібно розуміти. Наведу вам один зрозумілий приклад. Люди минулого року ухвалили бюджет, зафіксували суму доходів, а після цього ухвалили лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування при розмитненні компоненти для зеленої енергетики. Таким чином ми втратили 9 мільярдів. Тобто в бюджеті це є, а грошей реально немає”, – наголосив Гончарук.

За його словами, також має велике значення курс гривні, який “негативно впливає” на державний бюджет (йдеться про зміцнення курсу і ненадходження мит від імпорту через це). Крім того, негативно впливає “кон’юнктура цін на енергоносії”.

Глава Уряду додав, що “закривати рік” завжди складно.

“Зараз нас із вами намагаються максимально качати для того, щоб ми з вами сварилися, шукали непорозуміння, не довіряли один одному. Я закликаю вас зберігати спокій, насправді все дуже непогано”, – запевнив Гончарук.