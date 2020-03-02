Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що не писав заяву про відставку.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, журналісти попросили прем’єра прокоментувати чутки про його можливу відставку і хто може стати новим головою Уряду.

На це Гончарук відповів, що не писав ніякої заяви.

“Дивіться, станом на цю хвилину я ніяких заяв не писав. Крім того, я про це багато знаю і чув. Очевидно, що у нас з президентом [Зеленським] і Парламентом будуть консультації. Більше нічого я коментувати не буду”, – коротко відповів Прем’єр.