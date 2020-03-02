Гончарук заявив, що не писав заяву про відставку

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
Так, журналісти попросили прем’єра прокоментувати чутки про його можливу відставку і хто може стати новим головою Уряду.
На це Гончарук відповів, що не писав ніякої заяви.
“Дивіться, станом на цю хвилину я ніяких заяв не писав. Крім того, я про це багато знаю і чув. Очевидно, що у нас з президентом [Зеленським] і Парламентом будуть консультації. Більше нічого я коментувати не буду”, – коротко відповів Прем’єр.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу позачергове засідання Ради. В порядку денному засідання питання уряду та звіту правоохоронних органів.
- Раніше стало відомо, що на посаду прем’єра розглядають кандидатури Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського.
- Давид Арахамія заявив в ефірі у Савіка Шустера, що призначення Тігіпка не розглядатиметься.