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Гончарук заявив, що не писав заяву про відставку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що не писав заяву про відставку.

Понеділок, 2 березня 2020, 11:30

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, журналісти попросили прем’єра прокоментувати чутки про його можливу відставку і хто може стати новим головою Уряду.

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На це Гончарук відповів, що не писав ніякої заяви.

“Дивіться, станом на цю хвилину я ніяких заяв не писав. Крім того, я про це багато знаю і чув. Очевидно, що у нас з президентом [Зеленським] і Парламентом будуть консультації. Більше нічого я коментувати не буду”, – коротко відповів Прем’єр.

Теги: відставка, Олексій Гончарук

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