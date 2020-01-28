Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро в першому кварталі 2020 року.

Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на спільному з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом брифінгу в Брюсселі.

“Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий в першому кварталі цього року, тобто, найближчим часом. У найближчі тижні або місяці”, – сказав Гончарук.

Прем’єр наголосив, що Європейський Союз підтвердив, що Україна виконала всі умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

У свою чергу, за словами Домбровскіса, отримання Україною другого траншу в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС на суму 500 млн євро залежить від виконання Урядом України попередніх вимог Міжнародного валютного фонду.

“Ми вже почали всі необхідні процедури в Єврокомісії для того, щоб виділили кошти Україні. Також важливо відзначити, що макроекономічна програма ЄС прив’язана до програми МВФ, і вона пов’язана з виконанням Україною попередніх вимог МВФ”, – повідомив Домбровскіс.