Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, описуючи перший рік президентства Володимира Зеленського, повідомив, що президента помістили в "інформаційний карантин".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Гончарук розповів, що команда глави держави складалася з 3 типів людей: за зміни, за президента і за себе.

“Перший тип членів команди просував ідеї і боровся за зміни. Зараз їх залишилося дуже мало. Другий тип людей турбувався перш за то, щоб не нашкодити президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім’я. Третій тип людей – пристосуванці, які використовували президента як соціальний ліфт. Вони уникають “непопулярних тим”, будують або свої годівниці, або відпрацьовують або нарощують собі “рейтинг”. Таких переважна більшість”, – написав Гончарук.

На його переконання, Зеленського “помістили в інформаційний карантин” і продовжують вводити в оману.

“Його продовжують вводити в оману, що спонукає до прийняття суперечливих рішень. Сподіваюся, найближчим часом він зможе розібратися в ситуації”, – вважає експрем’єр.

Він зазначив, що зараз спостерігається відсутність системного підходу до побудови відносин між державою і українцями.

“Влада повинна керуватися не міфічними обіцянками, а крок за кроком будувати єдиний механізм для добробуту людей і економічної стабільності країни. По-іншому це не працює, по-іншому ми тільки маємо зростання безробіття, підрив економіки та втрату довіри на міжнародній арені”, – підкреслив Гончарук.