Про це Прем’єр повідомляє в своєму Telegram-каналі.

“Уряд посилює відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Тепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 грн, а максимальний – 8,5 тисяч грн”, – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, істотно підвищиться штраф за помилковий виклик “швидкої” допомоги, поліції або аварійних служб. Він становитиме від 3,4 тисяч грн до 10,2 тисяч грн.

Крім того, буде введена кримінальна відповідальність за порушення техногенної безпеки, що призвело до аварій або небезпечних подій.

“До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб – від 34 до 170 грн. Такого “покарання” недостатньо для того, щоб мотивувати до виконання правил безпеки”, – пише Гончарук.