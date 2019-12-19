Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук завірив, що Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких належать пенсії, зарплати та всі соціальні виплати.

Про це він заявив у відеозверненні.

“Ситуація абсолютно під контролем. У держави є гроші і для того, щоб виплатити пенсії і зарплати, і субсидії, і соціальні виплати, інші захищені статті. Проблем по цих платежах не має”, – сказав Гончарук.

За його словами, тимчасове призупинення виплат казначейства за всіма іншими статтями вже не раз ставалося в Україні.

“В цей період кожного року державний апарат намагається перерозподілити ті кошти, які були зекономлені протягом року на якісь дрібниці. Хтось гроші хоче неефективно використати на канцелярські товари, закупити папери на весь наступний рік, а хтось просто вкрасти. […] Тому наш Уряд до кінця фінансового року, а саме до 27 грудня, щодня переглядатиме кожен платіж, що пропонують провести Міністерства і державні органи влади для того, щоб жодна копійка платників податків не була витрачена неефективно або вкрадена”, – пояснив прем’єр.