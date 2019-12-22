Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що цієї зими ціна на газ для українців не зростатиме.

Про це він поінформував у своєму відеоблозі.

Гончарук, зокрема, повідомив про досягнення “стратегічної перемоги” – домовленості з Росією щодо транзиту газу.

“Нам вдалося досягнути стратегічної, дуже важливої перемоги: за дорученням президента урядова делегація успішно завершила переговори щодо підписання нового контракту про транзит російського газу через територію України в Євросоюз. У нас буде контракт на 5 років із достатніми обсягами, щоб Україна і Європа почувалися в безпеці в плані енергетики. Тариф за прокачування російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами… Чому це важливо для нас? Тому що ми не будемо заручниками двосторонніх переговорів, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у всіх країнах Європи”, – зазначив прем’єр.

Як уточнив Гончарук, для українського бізнесу і громадян це означає, що цієї зими газ не подорожчає.

“Що це означає для українського бізнесу і українців? Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення”, – наголосив глава Уряду.