Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в лютому платіжка за газ для населення буде найнижчою у всю зиму.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляють #Букви.

“Перед Новим роком ми прийняли рішення створити інструмент. Фактично ми дозволили місцевій владі максимально знизити платіжку, а саме врахувати реальну ціну на газ, а не ту, яка була закладена раніше. У грудні ми бачили, що понад 120 міст нас почули”, – сказав Прем’єр.

За підсумками січня 2020 року, як запевняє Гончарук, платіжка буде трохи вище, ніж у грудні. Він пояснив це тим, що на ринку зросла ціна на газ і обсяг споживання також збільшився.

Гончарук розповів, що платіжка за лютий буде найнижчою за всю зиму і нижче ніж у тому році.

“У лютому платіжка буде значно нижче, ніж у грудні. Ціни на газ після січня продовжують падати”, – підкреслив Олексій Гончарук.