Про це повідомляється на сайті змагань.

Перший етап стартує в Австрії. Перегони відбудуться з 3 по 5, а також з 10 по 12 липня.

В Угорщині з 17 по 19 липня відбудеться третій етап.

Четвертий і п’ятий етапи заплановані в Великобританії з 31 липня по 2 серпня і 7-9 серпня.

Далі шостий етап проведуть в Іспанії 14 – 16 серпня, сьомий – в Бельгії 28 – 30 серпня, а восьмий – в Італії 4 – 6 вересня.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020