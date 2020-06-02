Про це повідомляється на сайті змагань.
Перший етап стартує в Австрії. Перегони відбудуться з 3 по 5, а також з 10 по 12 липня.
В Угорщині з 17 по 19 липня відбудеться третій етап.
Четвертий і п’ятий етапи заплановані в Великобританії з 31 липня по 2 серпня і 7-9 серпня.
Далі шостий етап проведуть в Іспанії 14 – 16 серпня, сьомий – в Бельгії 28 – 30 серпня, а восьмий – в Італії 4 – 6 вересня.
BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed
All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures
Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo
— Formula 1 (@F1) June 2, 2020
Варто зазначити, що згідно з регламентом гонок, вісім Гран-прі є мінімальною необхідною кількістю етапів, щоб чемпіонат світу вважався таким, що відбувся. Але Формула-1 сподівається провести 15-18 етапів.
При цьому, в Австралії, Нідерландах, Монте-Карло і Франції етапи гонок були повністю скасовані.
Перенесені на інші дати Гран-прі в Бахрейні, В’єтнамі, Китаї, Іспанії, Азербайджані та Канаді.
- В березні повідомлялося, що міжнародні перегони “Формула-1”, які в цьому році повинні були пройти в Австралії, пройдуть у віртуальному режимі через пандемію коронавірусу.