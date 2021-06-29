У Гонконгу заборонили приймати всі літаки з Великої Британії, оскільки там суттєво збільшилася кількість випадків зараження коронавірусом штаму Delta.

Про це повідомляє BBC.

Уряд Гонконгу кваліфікував Велику Британію, як країну з “надзвичайно високим ризиком” зараження коронавірусом штаму Delta.

Заборона почне діяти 1 липня та стосуватиметься всіх пасажирів, які прибуватимуть будь-якими рейсами з Великої Британії. Це стосуватиметься і транзитних рейсів.

Заборона означає, що особи, які провели в Великій Британії понад дві години, не зможуть сісти на літак до Гонконгу. Рішення було прийнято на основі “недавнього відновлення сплеску пандемії” у Великій Британії та “широко поширеного вірусу штаму Delta”.

На сьогодні з Великої Британії до Гонконгу літають по вісім прямих рейсів. Всі вилітають із Лондона. Заборона не стосується рейсів з Гонконгу в Лондон.

У Гонконгу минулого тижня було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом штаму Delta. До цього протягом 16 днів не було нових випадків зараження. З 2020 року в Гонконзі діють одні з найсуворіших карантинних обмежень.

Окрім заборони польотів з Великої Британії, Гонконг також заборонив польоти з Індонезії, Індії, Непалу, Пакистану та Філіппін.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.