Про це повідомляє BBC.
Уряд Гонконгу кваліфікував Велику Британію, як країну з “надзвичайно високим ризиком” зараження коронавірусом штаму Delta.
Заборона почне діяти 1 липня та стосуватиметься всіх пасажирів, які прибуватимуть будь-якими рейсами з Великої Британії. Це стосуватиметься і транзитних рейсів.
Заборона означає, що особи, які провели в Великій Британії понад дві години, не зможуть сісти на літак до Гонконгу. Рішення було прийнято на основі “недавнього відновлення сплеску пандемії” у Великій Британії та “широко поширеного вірусу штаму Delta”.
На сьогодні з Великої Британії до Гонконгу літають по вісім прямих рейсів. Всі вилітають із Лондона. Заборона не стосується рейсів з Гонконгу в Лондон.
У Гонконгу минулого тижня було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом штаму Delta. До цього протягом 16 днів не було нових випадків зараження. З 2020 року в Гонконзі діють одні з найсуворіших карантинних обмежень.
Окрім заборони польотів з Великої Британії, Гонконг також заборонив польоти з Індонезії, Індії, Непалу, Пакистану та Філіппін.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.