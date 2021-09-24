Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева вважає, що після поразки братів Суркісів у суді Лондона їхніми депозитами у "ПриватБанку" мають зацікавитися правоохоронці різних країн.

Про це вона розповіла в коментарі виданню “НВ Бізнес”.

Як сповіщалося, Ігор Суркіс і шість зареєстрованих в Англії у 2012 році компаній, афілійованих з родиною Суркісів, звернулися до Лондонського суду з позовом. Він стосувався нібито втрати Суркісами 350 млн доларів через націоналізацію “ПриватБанку”.

Лондонський суд відмовив у позові братів Ігоря та Григорія Суркісів проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у справі “ПриватБанку”.

На переконання Гонтаревої, тепер правоохоронці можуть зацікавитися “депозитами” Суркісів у “ПриватБанку”.

“Тепер, коли весь світ знає про ці так звані депозити, я думаю, що правоохоронні органи інших країн тепер розглянуть цю історію реального відмивання грошей”, — сказала вона.

Про які депозити йдеться?

Раніше американське видання Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll, в якому йшлося, що ексвласник “ПриватБанку” Ігор Коломойський спільно з братами Суркісами виводили кошти з “ПриватБанку” під час націоналізації.

Зазначається, що у 2008-2010 роках низка компаній, пов’язаних із “ПриватБанком”, отримали від кіпрської філії банку позики на загальну суму 361 млн доларів.

Ці позики були згруповані частинами, в рамках яких вони видавалися з різницею у кілька хвилин, одразу після чого вони скеровувалися через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети.

За версією Kroll, далі ці кошти були депоновані в “ПриватБанку” на термін до двох років, після чого їх перерахували на депозитні рахунки шести компаній, зареєстрованих в юрисдикції Британських Віргінських островів в один і той же день і за однією і тією ж адресою.

Зокрема, йдеться про офшорні компанії Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Kroll стверджує, що всі 6 депозитних рахунків ведуть до братів Суркісів.

Варто зазначити, що “ПриватБанк” було націоналізовано наприкінці 2016 року. Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, що виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” щонайменше протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до завдавання фінансовій установі збитків на суму щонайменше $5,5 млрд.