Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у дрежзраді, міг згадувати регулятор у розмовах з представниками російської влади через заборону на проведення розрахунків на окупованих територіях, яку у 2014 році ввів НБУ.

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Я намагалася послухати ці плівки, намагалася зі своїми колегами з НБУ поговорити про що взагалі йдеться. І всі ми дійшли висновку, що НБУ він там згадував тільки тому, що НБУ забороняв розрахунки на окупованих територіях, НБУ заважав всім, хто хотів робити ці розрахунки. Ось чому він міг згадувати НБУ. Тому що НБУ закрив всі банківські і небанківські установи, у всіх забрав ліцензії. Я жодного разу Медведчука не бачила і не чула”, – сказала Гонтарева.

Вона також додала, що всі працівники регулятора того часу заслуговують на нагороди, а не звинувачення.

“І замість того, щоб нам всім працівників НБУ того часу видати медаль “Герой України”, тому що в перший день, коли я вийшла на роботу, люди зі зброєю захопили донецьке тервідділення НБУ, а на наступний день захопили луганське відділення. І як ми там билися… Я пам’ятаю одну з перших своїх зустрічей в МВФ у 2014 році, я тоді попросила зустріч з головою центробанку Молдови, щоб зрозуміти, як вони вели розрахунки з окупованим Придністров’ям, але після цього ми вирішили навпаки перекрити всі ці розрахунки, а компанії перереєструвалися в Київ, щоб продовжити працювати. Ось і вся історія з мого боку. І при цьому генпрокурор, голова СБУ виходять і говорять про НБУ, який увійшов в змову”, – наголосила ексочільниця НБУ.

Нагадаємо, 8 жовтня Віктору Медведчуку, нардепу та одному з лідерів “Опозиційної платформи — За життя”, вручили нову підозру. Його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що в межах розслідування нової справи проти Медведчука буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої.

За даними спецслужби, за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою контракти було зірвано, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в Україні.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України в орбіту впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.