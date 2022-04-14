Про це повідомляє SEJ.

Про зміни в політиці щодо контенту компанія повідомила користувачам платформи в електронних листах. Якщо творці контенту порушуватимуть правила, то Google може не лише скасувати монетизацію, а й видалити обліковий запис видавця на AdSense. Ба більше, подібні заходи можуть бути застосовані у разі, якщо війну заперечуватимуть або виправдовуватимуть у коментарях.