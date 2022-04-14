Про це повідомляє SEJ.
Про зміни в політиці щодо контенту компанія повідомила користувачам платформи в електронних листах. Якщо творці контенту порушуватимуть правила, то Google може не лише скасувати монетизацію, а й видалити обліковий запис видавця на AdSense. Ба більше, подібні заходи можуть бути застосовані у разі, якщо війну заперечуватимуть або виправдовуватимуть у коментарях.
“Зупинка монетизації цього контенту включає, але не обмежується твердженнями, які мають на увазі, що жертви несуть відповідальність за свою власну трагедію або аналогічні випадки звинувачення жертв, такі як твердження, що “Україна вчиняє геноцид або навмисно нападає на своїх власних громадян””, – заявили в Google.
- Нагадаємо, Сервіс відеохостингу YouTube заблокував канал парламентського телебачення Держдуми РФ – “Дума ТВ”. У відповідь МЗС РФ вдалися до погроз.
- Та попри це підрядникам Google, які перекладають корпоративні тексти та інтерфейси компанії для російського ринку, заборонили називати війну РФ проти України війною.