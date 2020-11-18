З початку пандемії коронавірусу в Картах Google з’явилося понад 250 нових функцій для того, щоб користувачі могли знаходитися у максимальній безпеці. До сезону зимових свят корпорація планує глобальне оновлення Карт.

Про це повідомили у пресслужбі Google.

Щодня спеціалісти роблять понад 50 млн оновлень у Google Картах. Спеціально до сезону свят у додатку з’явилося декілька способів вберегти себе та близьких від небезпечного вірусу.

Пересування

У Картах з’явився шар COVID-19. З його допомогою кожен користувач може оперативно отримувати оновлені дані про поширення коронавірусу.

Найближчим часом Google представить два нових вдосконалення. Мова йде про оновлений шар COVID на Android та iOS. За допомогою цієї функції користувач може отримати більше інформації, включно з виявленими випадками за весь час у певній області, а також швидкими посиланнями на ресурси з інформацією щодо COVID від місцевих органів влади.

Функція особливо знадобиться людям, які планують подорож в інше місто. Відповідно потрібно дізнатися про місцеві рекомендації та карантинні обмеження.

Особливо актуальною стане інформація про скупчення людей. Наприклад, якщо ви захочете скористатися громадським транспортом, Карти Google допоможуть дізнатися, наскільки переповненим є той чи інший транспортний засіб. Скупчення людей будуть відстежувати на основі відгуків користувачів у всьому світі.

Актуальні дані про доставку їжі

Заклади громадського харчування у багатьох країнах зачинені на період пандемії, тому люди часто замовляють їжу додому.

Карти Google дозволять користувачам бачити реальний статус замовлень на самовивіз та доставки в США, Канаді, Німеччині, Австралії, Бразилії та Індії. Дані будуть формуватися на основі замовлень через Карти Google на Android та iOS. Користувачі зможуть знати, коли забирати їжу, або коли можна очікувати доставку. Також у додатку буде вказаний орієнтовний час очікування та вартість доставки.