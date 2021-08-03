Американська корпорація Google заявила, що вироблятиме власні процесори для смартфонів.

Про це повідомляє CNBC.

Зокрема, перші процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro, які компанія випустить вже цієї осені.

У зв’язку з цим Google доведеться відмовитися від процесорів Qualcomm.

Цей крок статися після того, як компанія Apple почала використовувати власні процесори у своїх нових комп’ютерах замість чіпів Intel.

Як і Apple, Google використовує процесори на базі Arm. Вони мають менше енергоспоживання і використовуються у всій галузі для мобільних пристроїв, від телефонів до планшетів і ноутбуків.

Своєю чергою, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними і майбутніми продуктами.