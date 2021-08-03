Про це повідомляє CNBC.
Зокрема, перші процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro, які компанія випустить вже цієї осені.
У зв’язку з цим Google доведеться відмовитися від процесорів Qualcomm.
Цей крок статися після того, як компанія Apple почала використовувати власні процесори у своїх нових комп’ютерах замість чіпів Intel.
Як і Apple, Google використовує процесори на базі Arm. Вони мають менше енергоспоживання і використовуються у всій галузі для мобільних пристроїв, від телефонів до планшетів і ноутбуків.
Своєю чергою, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними і майбутніми продуктами.
- Компанія Google цього літа відкриє свій перший фізичний магазин Google Store в Нью-Йорку.