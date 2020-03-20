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Google через пандемію призупинила випуск нових версій Chrome

Компанія Google призупинила випуск нових версій Chrome і Chrome OS через пандемію коронавірусу.

П’ятниця, 20 березня 2020, 12:09

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що випуск припинений через “скориговані графіки роботи”.

“У зв’язку зі скоригованими графіками роботи ми припиняємо випуск нових версій Chrome і Chrome OS. Наші основні цілі – забезпечення їх стабільності, безпеки і надійної роботи для всіх, хто на них покладається. У нас як і раніше в пріоритеті буде випуск оновлень безпеки, які будуть включені в Chrome 80”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Alphabet, яка є материнською для Google, попросила своїх співробітників з Північної Америки працювати на дому, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.

Теги: Google, коронавірус, Chrome

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