Google через пандемію призупинила випуск нових версій Chrome

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що випуск припинений через “скориговані графіки роботи”.

“У зв’язку зі скоригованими графіками роботи ми припиняємо випуск нових версій Chrome і Chrome OS. Наші основні цілі – забезпечення їх стабільності, безпеки і надійної роботи для всіх, хто на них покладається. У нас як і раніше в пріоритеті буде випуск оновлень безпеки, які будуть включені в Chrome 80”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Alphabet, яка є материнською для Google, попросила своїх співробітників з Північної Америки працювати на дому, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.