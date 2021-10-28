Компанія Google дозволила неповнолітнім віком до 18 років, їхнім батькам або опікунам видаляти свої фотографії з результатів пошуку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Згідно з новою політикою будь-яка людина молодша за 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть вимагати видалити зображення з результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків”, – йдеться в повідомленні.

Щоб видалити небажаний контент із результатів пошуку, потрібно заповнити спеціальну форму, вказавши ім’я та вік дитини, а також посилання на зображення з нею та інші деталі.

Після розгляду заявки фахівці компанії можуть вимагати додаткову інформацію для перевірки. Якщо заявку схвалять, користувач отримає відповідне повідомлення.

Водночас видалення зображень з результатів пошуку Google не означає їх зникнення з інтернету. Для цього доведеться безпосередньо зв’язатися з вебсайтами, на яких розміщені ці фотографії.

“Ми віримо, що ця зміна допоможе молодим людям більше контролювати їх цифровий слід і те, де їх зображення можна знайти в пошуку”, — додали в компанії.