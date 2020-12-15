Компанія Google через епідемію коронавірусу відклала повернення співробітників в офіс до вересня 2021 року і вводить новий режим роботи.

Про це пише The New York Times.

В електронному листі співробітникам виконавчий директор Alphabet, материнської компанії Google, Сундар Пічаї зазначив, що компанія тестує ідею “гнучкого робочого тижня”, коли можна буде безпечно повернутися в офіс.

Згідно пілотного плану, співробітники повинні будуть працювати в офісі не менше трьох днів на тиждень протягом “робочих днів”, а в інші дні працювати з дому.

Терміни реалізації цього плану ще не визначені через різну ситуації з коронавірусом в різних країнах. Нові графіки можуть не застосовуватися до деяких співробітників Google, наприклад до тих, які проводять багато часу з клієнтами.

“Ми перевіряємо гіпотезу про те, що гнучка модель роботи призведе до підвищення продуктивності, співпраці і благополуччя. Жодна компанія в нашому масштабі ніколи не створювала повністю гібридну модель робочої сили – хоча дехто починає її тестувати, тому буде цікаво спробувати”, – додав Пічаї.

При цьому, в листі не повідомлялося, чи буде компанія вимагати від співробітників вакцинації проти коронавірусу перед поверненням в офіс.

Раніше в Google заявили, що шукають можливості в середині-кінці 2021 року, аби допомогти зробити вакцини проти COVID-19 доступними для своїх співробітників, але тільки після того, як будуть вакциновані люди з групи ризику.