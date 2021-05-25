Компанія Google додала можливість встановлення паролю на сторінку, яка показує активність користувача в усіх сервісах Google, включно з запитами, історією переглядів YouTube і запитами Google-асистента.

Про це повідомляє видання The Verge.

Для активації перевірки слід перейти на activity.google.com. За цим посиланням користувач може перейти до розділу “Налаштувати перевірку для доступу до історії моїх дій” й вибрати параметр “Увімкнути додаткову перевірку”, зберегти та ввести свій пароль, щоб підтвердити зміни.

Якщо перевірка вимкнена, то при відвідуванні activity.google.com будь-який користувач бачитиме список ваших дій в Google з усіх пристроїв без запиту пароля. Але якщо функція активована, то сервіс вимагатиме ввести пароль облікового запису Google, перш ніж з’явиться детальна інформація.

Ця функція буде особливо доречною для користувачів, які дозволяють іншим людям користуватися своїми пристроями.