Компанії Google і Apple видалили зі своїх магазинів застосунок "Навальний" після того, як Росія звинуватила американські технологічні компанії у втручанні у внутрішні справи.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У п’ятницю в Росії розпочалися триденні вибори нового парламенту. Очікується, що перемогу на них здобуде правляча партія “Єдина Росія”, незважаючи на різке падіння її рейтингів після найбільших за останні роки репресій проти критиків Кремля.

Союзники Олексія Навального, самого запеклого опонента президента Володимира Путіна всередині країни, планували використовувати мобільний застосунок для організації тактичної виборчої кампанії, щоб нанести удар по “Єдиної Росії”.

У цьому місяці Росія зажадала, щоб Apple і Google видалили застосунок зі своїх магазинів, заявивши, що відмова зробити це буде розглядатися як втручання в парламентські вибори країни.

У четвер Росія заявила, що до керівників двох компаній були направлені офіційні звернення.

Своєю чергою, Іван Жданов, союзник Навального, який живе за кордоном, заявив в п’ятницю, що видалення програми було рівносильно політичній цензурі.

Нагадаємо, 2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.

Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.

Навальний і Крим

У березні на сайті “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирала масову акцію на його підтримку, запустили інтерактивну мапу. На зазначеній мапі окупований український Крим був позначений як “російський”. У штабі російського опозиціонера відмовилися виправляти це.

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії й більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.