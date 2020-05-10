Компанії Google і Facebook через пандемію коронавірусу дозволять співробітникам продовжувати працювати з дому до кінця 2020 року.

Про це інформує британське агентство ВВС.

Так, керівництво Google повідомило співробітникам, що їм доведеться працювати у віддаленому режимі щонайменше до жовтня 2020 року, а, можливо, і до початку 2021 року, інформує агентство Bloomberg.

Однак частина співробітників (близько 10-15 %) все ж зможе повернутися в офіси вже в червні з дотриманням посилених заходів безпеки. Але це стосується лише тих фахівців, чия присутність на робочому місці необхідна для безперебійної роботи інформаційних систем.

До подібного рішення прийшли і в компанії Facebook. Там також оголосили про те, що співробітники можуть залишатися вдома до кінця 2020 року.

Велика частина офісів компанії відкриється не раніше 6 липня. Поки ще не вирішено, яких співробітників попросять вийти на роботу в офіс. Там будуть введені посилені заходи безпеки, щоб уникнути спалаху вірусу.

У Facebook відзначили, що рішення щодо віддаленої роботі було прийнято під впливом багатьох факторів, в тому числі інформації від органів охорони здоров’я, таких як Центри з контролю за захворюваннями і Університет Джонса Хопкінса, повідомляє The Verge.

Співробітники Facebook працюють з дому з березня. Компанія заявила, що продовжуватиме виплачувати зарплату на погодинній основі співробітникам, які, можливо, не зможуть працювати через скорочення штатів, закриття офісів або хворобу.