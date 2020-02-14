Зображення демонструє інопланетян на космічних кораблях, які обмінюються листами із зізнаннями в коханні.

“Неважливо, де ви знаходитеся у всесвіті сьогодні, любов витає в повітрі! Незалежно від того, чи знаходяться ваші близькі на відстані світлових років або поруч, ми сподіваємося, що жоден простір не завадить їм дізнатися, що ви щасливі з ними. Бажаємо всім зоряного дня святого Валентина!”, – йдеться в описі до дудла.

Також в Google показали, в яких країнах доступний цей дудл: