Зображення демонструє інопланетян на космічних кораблях, які обмінюються листами із зізнаннями в коханні.
“Неважливо, де ви знаходитеся у всесвіті сьогодні, любов витає в повітрі! Незалежно від того, чи знаходяться ваші близькі на відстані світлових років або поруч, ми сподіваємося, що жоден простір не завадить їм дізнатися, що ви щасливі з ними. Бажаємо всім зоряного дня святого Валентина!”, – йдеться в описі до дудла.
Також в Google показали, в яких країнах доступний цей дудл:
- Сьогодні, 14 лютого, закохані у всьому світі відзначають День святого Валентина. Це свято оповите численними легендами і міфами. #Букви зібрали цікаві факти про історію та традиції дня всіх закоханих.