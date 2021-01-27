Американська корпорація Google має намір перетворити деякі зі своїх об'єктів на центри вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив у своєму блозі генеральний директор Google Сундар Пічаї.

“Щоб допомогти у проведенні вакцинації в США, ми будемо надавати доступ до деяких об’єктів Google, таких як будівлі, автостоянки і відкриті майданчики. Ці об’єкти будуть відкриті для всіх, хто має право на отримання вакцини відповідно до державних і місцевих правил”, – зазначив Пічаї.

Трансформація торкнеться офісів у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, області затоки Сан-Франциско і Кіркленді, штат Вашингтон.

Це відбуватиметься “у рамках співпраці з постачальником медичних послуг One Medical і органами охорони здоров’я”.

Google планує співпрацювати з місцевою владою, щоб визначити, коли можна буде відкрити ці об’єкти.

У компанії також пообіцяли виділити понад 150 млн доларів на фінансування інформаційної кампанії з питань вакцинації та справедливий розподіл вакцин.

Ця сума включає 100 млн доларів на рекламні гранти для CDC Foundation (некомерційної організації, створеної для підтримки роботи Центрів із контролю і профілактики захворювань США), Всесвітньої організації охорони здоров’я та “некомерційних організацій по всьому світу”.

Ще 50 млн доларів будуть спрямовані на те, щоб охопити недостатньо забезпечені спільноти контентом та інформацією про вакцини.

Компанія Google додасть на свої сторінки пошуку в Search і Maps інформацію про вакцини на рівні штатів і регіонів. Публікуватимуться й деякі додаткові відомості: наприклад, чи потрібне направлення на вакцинацію, чи обмежено доступ певним групам і т. д.

Крім того, Google додатково виділить $5 млн “організаціям, які займаються проблемами расової та географічної нерівності при вакцинації проти COVID-19”.

“Пандемія COVID-19 глибоко зачепила всі спільноти в усьому світі. Вона також істотно надихнула на координацію між державним і приватним секторами і за межами міжнародних кордонів. Ми не можемо зараз сповільнюватися”, – наголосив Пічаї.