Про це повідомляється в блозі компанії.

“Ми вибудовуємо нову модель складання маршрутів, оптимізовану для меньшої витрати палива у залежності від нахилу дороги і її завантаженості”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в компанії, екологічність маршруту розраховується, виходячи з викидів вуглецю в залежності від трафіку, схилів, а також інших факторів.

Відповідно, якщо користувач не відмовляється, то маршрут за замовчуванням буде обраний з більш “екологічних”. Коли альтернативні маршрути не будуть сильно поступатися за часом звичайним, Google запропонує водієві вибір, а також дасть можливість йому порівняти прогнозовані шкідливі викиди автомобіля за різними напрямками.

“Ми спостерігаємо, що приблизно для половини маршрутів ми можемо знайти більш екологічний варіант з мінімальними втратами часу або взагалі без них”, – заявив Рассел Дикер, директор по продуктах Google.

Компанія заявила, що отримує оцінки викидів шляхом тестування різних типів транспортних засобів і типів доріг і спирається на дані Національної лабораторії відновлюваної енергії уряду США (NREL). Дані надходять з автомобілів Google Street View, а також з аерофотознімків і супутникових зображень.

Ця функція буде запущена в кінці 2021 року в США, а потім з’явиться і в інших країнах. Таким чином через свої послуги Google виконує зобов’язання щодо боротьби зі змінами клімату.