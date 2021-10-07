Про це повідомляє британська газета The Guardian.

При виборі маршруту автомобіля Google Maps буде враховувати рельєф дороги та завантаженість. Нову функцію запустили в США 6 жовтня, в Європі та за її межами вона буде доступна у 2022 році.

Якщо передбачуваний час в дорозі приблизно однаковий, Google Maps за замовчуванням вибере варіант з найнижчим рівнем викидів вуглецю. Втім, користувачам нададуть можливість відключати цю функцію.

У разі, якщо альтернативні маршрути будуть значно швидше екологічних, Google запропонує користувачеві різні варіанти й дасть порівняти ймовірні викиди CO2.

За словами генерального директора компанії Сундара Пічаї, ініціатива допоможе скоротити 1 млн тонн вуглекислого газу на рік, що еквівалентно виведенню з експлуатації 200 000 автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.

Крім того, компанія також додала в Google Flights (авіаквитки) інформацію про екологічні авіарейси. З 6 жовтня застосунок дозволить користувачам побачити оцінку викидів вуглецю майже для кожного польоту поряд з його ціною і тривалістю. Рейси зі значно меншими викидами будуть відзначені зеленим значком. Їх також можна буде впорядкувати в результатах.