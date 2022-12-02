Компанія Google надає грант на 2 мільйони доларів на розвиток цифрової грамотності українців та 50 тисяч ліцензій Google Workspace для уряду України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду. Домовилися про це під час зустрічі з командою техногіганту”, – зазначив Михайло Федоров.

А також додав, що сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Завдяки цьому тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, попри обстріли та постійні загрози кібератак російських окупантів. Цьому сприятимуть 50 тисяч ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися протягом року.

Крім того, міністр цифрової трансформації України зауважив, що також Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. За його словами, новий грант на 2 мільйони доларів буде спрямовано на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи “Дія. Цифрова освіта”.

“Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти роботу та зробити внесок в економічне відродження держави”, – підсумував Михайло Федоров.

Зазначимо, що нещодавно Google разом з Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки першої леді Олени Зеленської презентували онлайн-простір української культури на платформі Google Arts & Culture – “Україна поруч”. Відтак на власній сторінці українська культура репрезентована чотирма розділами: культура, архітектура, мистецтво та природа.

Відтепер люди з різних країн зможуть дослідити автентичні й інтерактивні історії про українську культуру, відвідати віртуальні екскурсії та познайомитися із найзнаковішими роботами українських художників у 6 віртуальних виставкових просторах.

За допомогою технології доповненої реальності в додатку Google Arts & Culture – переглянути понад 40 неймовірних 3D моделей, зокрема Софійський собор, замок Паланок і Національна опера України. На платформі також доступні деякі об’єкти, фізичні аналоги яких було пошкоджено чи знищено внаслідок російських обстрілів, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.