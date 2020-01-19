Про це повідомляється у звіті Google Trends.
Пік інтересу населення до його персони припав на період виборів та інавгурації.
Найбільше ним цікавилися жителі Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської та Харківської областей.
Друга за коліческу запитів – російська актриса Анастасія Заворотнюк. За нею йде п’ятий Президент України Петро Порошенко. На четвертій сходинці співачка MARUV – фіналістка національного відбору “Євробачення-2019”. На п’ятому місці ім’я співака Потапа.
- Володимир Зеленський
- Анастасія Заворотнюк
- Петро Порошенко
- MARUV
- Потап
- Ігор Смешко
- Ігор Коломойський
- Біллі Айлиш
- Валерій Легасов
- Алла Мазур
Також українці шукали інформацію про відомих особистостей, які померли в 2019 році. Це:
- Юлія Началова
- Децл
- Алла Вербер
- Люк Перрі
- Карл Лагерфельд
- Дарина Лук’яненко
- Камерон Бойс
- Віллі Токарєв
- Сергій Доренко
- Ірина Цивіна
Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.
- Раніше повідомлялося, що частка російських email-сервісів в Україні з 2015 року знизилася з 54% до 14%, а популярність Gmail серед українців зросла в п’ять разів.