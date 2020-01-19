Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Пік інтересу населення до його персони припав на період виборів та інавгурації.

Найбільше ним цікавилися жителі Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської та Харківської областей.

Друга за коліческу запитів – російська актриса Анастасія Заворотнюк. За нею йде п’ятий Президент України Петро Порошенко. На четвертій сходинці співачка MARUV – фіналістка національного відбору “Євробачення-2019”. На п’ятому місці ім’я співака Потапа.

Володимир Зеленський Анастасія Заворотнюк Петро Порошенко MARUV Потап Ігор Смешко Ігор Коломойський Біллі Айлиш Валерій Легасов Алла Мазур

Також українці шукали інформацію про відомих особистостей, які померли в 2019 році. Це:

Юлія Началова Децл Алла Вербер Люк Перрі Карл Лагерфельд Дарина Лук’яненко Камерон Бойс Віллі Токарєв Сергій Доренко Ірина Цивіна

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.