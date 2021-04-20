Google назвав борщ «традиційною російською стравою»

На сторінці проєкту Google Arts&Culture з’явився список 10 традиційних російських страв, які "увійшли в історію". Одну з позицій рейтингу несподівано зайняв український борщ.

Рейтинг опубліковано на сайті Google Arts&Culture.

У списку з’явилися вінегрет, салат “Олів’є”, сирники, пельмені, гречана каша, шашлик та інші страви.

П’яте місце у так званому рейтингу зайняв борщ.

“Історія борщу йде у глибину століть, але у XX столітті цей простий та ситний суп став основною стравою у меню кафе від Хабаровська до Бреста”, – йдеться в описі страви.

Крім того, в Google розповіли про “різні рецепти борщу”, зокрема борщ по-українськи, борщ по-московськи. Потім борщ начебто став “збірною назвою різних супів із кислим присмаком”.

Пізніше у Федеральному агентстві туризму РФ розповіли про запуск спільного проєкту з Google “Розкуси Росію”. Зазначається, що це своєрідна “енциклопедія про смаки та кулінарні традиції Росії”.