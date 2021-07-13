Компанія Google встановила часові обмеження на дзвінки у сервісі Google Meet для тих, хто не платить за послугу.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що під час пандемії Google та інші компанії скасували обмеження щодо тривалості дзвінків для безплатних облікових записів, щоб підприємства могли працювати дистанційно, а люди – підтримувати зв’язок з рідними.

Цей пільговий період кілька разів продовжували, але тепер Google знову встановлює ліміт у 60 хвилин на колективний дзвінок у сервісі Google Meet (за участю трьох та більше учасників).

Однак обмеження не торкнуться користувачів, які проводять зустрічі сам на сам. Двоє учасників можуть говорити протягом 24 годин. Це дозволить зберегти можливість персональних переговорів.

У Google повідомили, що через 55 хвилин розмови кожен отримає повідомлення про те, що дзвінок скоро закінчиться. Щоб продовжити дзвінок, організатор конференції може оновити свій обліковий запис Google.

Очевидно, Google сподівається таким чином спонукати користувачів заплатити за безперебійне користування сервісом. Така послуга коштуватиме від $7,99 на місяць. Також існують різні бізнес-плани для багатомісних підприємств з цінами від $6 в місяць.