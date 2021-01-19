У рамках спільного проєкту представництво компанії Google в Україні та Міністерство захисту довкілля створили віртуальні туристичні маршрути і панорами для 10 національних природних парків нашої країни.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як зазначили у відомстві, відтепер кожен у будь-який час (особливо під час карантину) може здійснити віртуальну подорож екологічними стежками, річковими маршрутами, відвідати Скелі Довбуша чи Мертве озеро, джерело Бук чи маєток Святого Миколая.

“Зацифровані національні парки – це не лише нові можливості для розвитку природоохоронної сфери. Передусім, це популяризація захоплюючих українських краєвидів далеко за її межами. Це ще один спосіб продемонструвати, що Україна дивовижна і нею варто подорожувати”, – зазначив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

Так, були оцифровані:

• Національний природний парк “Вижницький” (гора Стіжок, урочище Лужки, джерело Бук);

• Національний природний парк “Ужанський” (кордон Кременець-Тройстик, дуб Чемпіон);

• Національний природний парк “Гуцульщина” (полонина Росохата, маєток Святого Миколая, музей “Бджільництво Гуцульщини”);

• Національний природний парк “Сколівські Бескиди” (Крушельницьке лісництво, Мертве озеро, палац Гредлів);

• Національний природний парк “Зачарований край” (скелі Смерековий Камінь, піший маршрут);

• Національний природний парк “Черемоський” (ставок Кляуза Перкалаб, церква Святого Івана Хрестителя, Чорний Діл);

• Національний природний парк “Верховинський” (еколого-освітній візит-центр, гора Діл);

• Національний природний парк “Карпатський” (Скелі Довбуша, гора Маковиця, полонина Маковиця);

• Національний природний парк “Дермансько-Острозький” (Бущанський заказник, урочище Зінків камень, екологічна стежка від Волині до Поділля);

• Національний природний парк “Кременецькі гори” (Кременецька фортеця, Дівочі скелі, джерело Святої Анни).

Варто відзначити, що минулого року в рамках проєкту були оцифровані перші шість заповідних об’єктів: національні природні парки “Голосіївський”, “Нижньодністровський”, “Нижньодніпровський”, “Мезинський”, “Гетьманський” та “Нижньосульський”.