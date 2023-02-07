Google оголосив про запуск для довірених тестувальників нового сервісу штучного інтелекту (ШІ) під назвою Bard. Планується, що він буде конкурентом ChatGPT від Open AI.

Про це повідомило Bloomberg.

Для решти користувачів сервіс буде доступний “найближчими тижнями”. Технологія має генерувати відповіді на запитання, наприклад, що приготувати на обід або як спланувати вечірку.

“Ми поєднаємо відгуки ззовні з нашим внутрішнім тестуванням, щоб переконатися, що відповіді Bard відповідають високим стандартам якості, безпеки та ґрунтуються на реальній інформації”, – додав головний виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї.

Головним джерелом доходів є флагманський пошуковий сервіс, який нині має проблеми. Компанія зазначала, що продажі не виправдовували очікувань через спад цифрової реклами. Водночас інвестори занепокоєні конкуренцією у сфері штучного інтелекту з боку, зокрема, ChatGPT від Open AI.

Сервіс працюватиме на основі великої мовної моделі LaMDA, яку розробив Google. За словами представника компанії, тестувальники є географічно різноманітною групою людей поза межами компанії. У Google очікують, що вони допоможуть вдосконалити сервіс і зрозуміти, як звичайні користувачі зіткнуться з послугою ШІ в реальному житті.

Також техногігант дозволить використовувати його мовні моделі для створення власних додатків. Зокрема на додаток до запуску Bard компанія почне відкривати свій API для компаній, розробників і творців наступного місяця.