Про це повідомляє агентство Reuters.

“Ми раді розповісти вам більше про Android 11, але зараз не час святкувати”, – сказано в повідомленні Google, розміщеному на вебсайті розробників Android.

Захід спочатку планувалося провести у середу. Компанія пообіцяла опублікувати більш докладну інформацію про нову версію Android “найближчим часом”, однак точної дати не назвала.

Протести поширилися по всій території США через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер після того, як білошкірий поліцейський притиснув його коліном під час затримання.