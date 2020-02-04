Про це компанія проінформувала в спеціальній розсилці, повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що в листопаді 2019 року трапився системний збій, який торкнувся деяких користувачі хмарного сховища Google Фото, які робили резервне копіювання даних облікового запису за допомогою служби Takeout. Через програмну помилку Google протягом 4 днів — з 21 по 25 листопада — відправляв особисті відео цих користувачів електронною поштою іншим, не пов’язаним з ними користувачам.

“Ми виправили основну проблему і провели поглиблений аналіз, щоб запобігти повторенню цієї проблеми. Нам дуже шкода, що це сталося”, —підкреслили в компанії.

У Google не озвучили інформацію про те, скільки саме людей постраждали, але зазначили, що це близько 0,01% від загальної кількості користувачів Google Фото.