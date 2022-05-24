Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Через російську агресію постраждало багато навчальних закладів, а родини вимушено покинули свої домівки. Проте українські вчителі продовжують викладати, зокрема з бомбосховищ, завдяки сучасним технологіям.
Технічна підтримка від Google надасть можливість ефективно продовжувати дистанційне навчання. ЮНЕСКО виступили партнерами проєкту.
За словами Михайла Федорова, освітяни зможуть безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Водночас вони матимуть можливість пройти онлайн-навчання від Google, що зробить освітній процес цікавим та продуктивним.
У понад 12 тисячах шкіл триває навчальний рік. Освітній процес завершився у 800 школах по Україні.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину закрити газопровід Nord Stream 1. Він вважає, що ним “тече струмінь грошей” до Росії.
- Станом на 23 травня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 196 млн грн. НБУ перерахував на потреби військових майже 16,7 млрд грн.