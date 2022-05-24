Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Через російську агресію постраждало багато навчальних закладів, а родини вимушено покинули свої домівки. Проте українські вчителі продовжують викладати, зокрема з бомбосховищ, завдяки сучасним технологіям.

Технічна підтримка від Google надасть можливість ефективно продовжувати дистанційне навчання. ЮНЕСКО виступили партнерами проєкту.

За словами Михайла Федорова, освітяни зможуть безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Водночас вони матимуть можливість пройти онлайн-навчання від Google, що зробить освітній процес цікавим та продуктивним.

У понад 12 тисячах шкіл триває навчальний рік. Освітній процес завершився у 800 школах по Україні.