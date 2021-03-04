Компанія Google заявила, що перестане використовувати технології відстеження, які ідентифікують користувачів під час перегляду сторінок в інтернеті.

Про це у своєму блозі написав директор Google з управління продуктами Девід Тьомкін.

У 2020 Google пообіцяла відмовитися від файлів cookie в Chrome протягом двох років. Тепер же в компанії заявили, що не створюватимуть (та не використовуватимуть існуючі) альтернативні технології для відстеження інформації про користувачів для націлювання реклами.

“Користувачі не повинні погоджуватися на те, що за ними стежать в мережі, заради отримання релевантної реклами. А рекламодавцям не потрібно відстежувати індивідуальних користувачів по всій мережі, щоб отримати ефективну цифрову рекламу”, – йдеться в заяві.

Компанія планує задіяти технологію Federated Learning of Cohorts (FLoC). FLoC використовує алгоритми машинного навчання для аналізу даних користувачів і об’єднує їх у великі групи на основі уподобань. При цьому дані користувача залишаються конфіденційними, а рекламодавці отримують інформацію, необхідну їм для орієнтування.

“Щоб інтернет залишався відкритим і доступним для всіх, ми повинні робити більше для захисту конфіденційності, а це означає не тільки відмову від сторонніх файлів cookie, а й будь-яких технологій, що використовуються для відстеження людей під час перегляду сторінок в мережі. Ми як і раніше залишаємося прихильниками збереження динамічної та відкритої екосистеми, в якій люди можуть отримати доступ до контенту, який супроводжується рекламою, з упевненістю, що їх конфіденційність і вибір будуть дотримані”, – написав Тьомкін.