Про це повідомляє АРМІЯ INFORM.

Тепер на мапі можна роздивитися різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо. Роздільна здатність зображень сягає 0,5 метра на піксель. До цього часу їх можна було побачити у гіршій якості. Тому раніше було неможливим розгледіти усі деталі.

Серед прикладів об’єктів, які викрито, є процес робіт на єдиному російському авіаносці “Адмірал Кузнецов”. Також у гарній якості видно базу поблизу Мурманська, де зберігають ядерні боєприпаси. На льотно-випробувальному центрі міноборони РФ із супутника видно російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57. Ще з космосу стало можливим розгледіти пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Фото: Google Maps / авіаносець «Адмірал Кузнецов»

Фото: Google Maps / База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська

Фото: Google Maps / Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ

Фото: Google Maps / Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети

Фото: Google Maps / Авіабаза під Курськом

Фото: Google Maps / 1295-а Центральна база зберігання бронетехніки РФ

Фото: Google Maps / Ймовірно командний пункт ракетної армії військ стратегічного призначення РФ

Фото: Google Maps / База Іскандерів

Фото: Google Maps / База підводних човнів РФ на Камчатці

Фото: Google Maps / Військова база рухомих комплексів МБР РФ

Фото: Google Maps / Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ Петр Великий