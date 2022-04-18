Про це повідомляє АРМІЯ INFORM.

Тепер на мапі можна роздивитися різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо. Роздільна здатність зображень сягає 0,5 метра на піксель. До цього часу їх можна було побачити у гіршій якості. Тому раніше було неможливим розгледіти усі деталі.

Серед прикладів об’єктів, які викрито, є процес робіт на єдиному російському авіаносці “Адмірал Кузнецов”. Також у гарній якості видно базу поблизу Мурманська, де зберігають ядерні боєприпаси. На льотно-випробувальному центрі міноборони РФ із супутника видно російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57. Ще з космосу стало можливим розгледіти пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.