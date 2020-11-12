Google Photos обмежить безкоштовне зберігання в хмарі

З 1 червня 2021 року сервіс Google Photos обмежить обсяг файлів, які безкоштовно зберігаються на порталі.

Про це пише The Verge.

На даний момент кожен обліковий запис Google безкоштовно отримує 15 ГБ для Gmail, “Диска” і “Фото”. Але з 1 червня наступного року Google почне стягувати плату за зберігання після того, як на обліковому запису буде використано понад 15 гігабайт.

Всі фотографії і документи, завантажені до 1 червня, не будуть враховуватися при обмеженні 15 ГБ, тому у користувачів буде досить часу, щоб вирішити, чи продовжувати використовувати Google Photos чи переключитися на іншого постачальника хмарного сховища.

У Google зазначають, що компанія пропонує більше безкоштовного сховища, ніж інші, і також стверджують, що 80 % користувачів Google Photos не досягнуть обмеження в 15 ГБ протягом як мінімум трьох років. При цьому, компанія буде попереджати користувачів, коли обсяг їх сховищ заповниться.

Крім того, Google поліпшить функції, які допоможуть видаляти зайві зображення – розмиті фото і скріншоти.