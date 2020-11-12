Covid-19 Україна

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Google Photos обмежить безкоштовне зберігання в хмарі

З 1 червня 2021 року сервіс Google Photos обмежить обсяг файлів, які безкоштовно зберігаються на порталі.

Четвер, 12 листопада 2020, 18:30

Про це пише The Verge.

На даний момент кожен обліковий запис Google безкоштовно отримує 15 ГБ для Gmail, “Диска” і “Фото”. Але з 1 червня наступного року Google почне стягувати плату за зберігання після того, як на обліковому запису буде використано понад 15 гігабайт.

Всі фотографії і документи, завантажені до 1 червня, не будуть враховуватися при обмеженні 15 ГБ, тому у користувачів буде досить часу, щоб вирішити, чи продовжувати використовувати Google Photos чи переключитися на іншого постачальника хмарного сховища.

У Google зазначають, що компанія пропонує більше безкоштовного сховища, ніж інші, і також стверджують, що 80 % користувачів Google Photos не досягнуть обмеження в 15 ГБ протягом як мінімум трьох років. При цьому, компанія буде попереджати користувачів, коли обсяг їх сховищ заповниться.

Крім того, Google поліпшить функції, які допоможуть видаляти зайві зображення – розмиті фото і скріншоти.

Теги: фото, Google Photos

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