Google Photos обмежить безкоштовне зберігання в хмарі

Про це пише The Verge.
На даний момент кожен обліковий запис Google безкоштовно отримує 15 ГБ для Gmail, “Диска” і “Фото”. Але з 1 червня наступного року Google почне стягувати плату за зберігання після того, як на обліковому запису буде використано понад 15 гігабайт.
Всі фотографії і документи, завантажені до 1 червня, не будуть враховуватися при обмеженні 15 ГБ, тому у користувачів буде досить часу, щоб вирішити, чи продовжувати використовувати Google Photos чи переключитися на іншого постачальника хмарного сховища.
У Google зазначають, що компанія пропонує більше безкоштовного сховища, ніж інші, і також стверджують, що 80 % користувачів Google Photos не досягнуть обмеження в 15 ГБ протягом як мінімум трьох років. При цьому, компанія буде попереджати користувачів, коли обсяг їх сховищ заповниться.
Крім того, Google поліпшить функції, які допоможуть видаляти зайві зображення – розмиті фото і скріншоти.
- Раніше повідомлялося, що додаток Google Photos отримав оновлення, і тепер він може зчитувати текст на фотографіях або картинках, а також розпізнавати слова і пропозиції.