Google Photos обмежив безкоштовне зберігання в хмарі

Сервіс для зберігання зображень Google Photos з 1 червня 2021 року обмежив безкоштовне зберігання в хмарі.

Про це компанія Google повідомила наприкінці минулого року.

Відтепер кожен обліковий запис Google безкоштовно отримуватиме 15 ГБ для Gmail, “Диска” і “Фото”.

Після того, як на обліковому запису буде використано понад 15 гігабайт, Google почне стягувати плату за зберігання. Ціна залежить від кількості простору у хмарному сховищі: від 55 гривен на місяць за 100 ГБ дискового простору до 2 ТБ за 275 гривень на місяць.

”Коли ваше сховище наблизиться до 15 ГБ, ми повідомимо вам про це в застосунку і зв’яжемося з вами по електронній пошті”, – зазначили в Google.

При цьому, всі фотографії і документи, завантажені до 1 червня, не будуть враховуватися при обмеженні 15 ГБ.