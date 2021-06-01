ЗеПорушення

47

Всього порушень

25

Днів без порушень
16:56 Qantas розіграє необмежену кількість польотів для вакцинованих пасажирів
16:35 У Польщі та Литві побудували віртуальні «портали» між містами
16:30 Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тести від туристів з України
16:25 Нардепи продовжили до 2025 року пільговий режим ввезення іноземних літаків в Україну
16:06 Google Photos обмежив безкоштовне зберігання в хмарі
15:38 Бойовий дрон вперше вбив людину в автономному режимі, – ООН
15:36 Українські полярники зафіксували велетенські «летючі» айсберги, – фото
15:28 Чилі схвалила COVID-вакцину Pfizer для підлітків
15:26 Зеленський хоче зброю від Німеччини, – інтерв’ю Frankfurter
15:11 «Одяг не має статі»: в Іспанії вчителі-чоловіки почали ходити на роботу у спідницях
Ексклюзив
14:46 «Слуги» в розпал засідання Ради влаштували в чаті дискусію про штори: фотофакт
14:38 У Мічигані вагітна жінка врятувала трьох дітей, які тонули в озері
14:37 У Бангладеш заарештували браконьєра, який убив 70 бенгальських тигрів: його шукали 20 років
14:21 Меган Фокс приголомшила шанувальників, коли вийшла на сцену під час виступу Machine Gun Kelly
Ексклюзив
14:19 «Нафтогаз» відмовився назвати заробітну плату Світлани Заліщук
14:09 ДБР оголосило тендер на закупівлю паяльних станцій
13:21 Вийшов перший трейлер піксельного ретро-платформера Berserk Boy
13:18 Лерос показав, як виглядатиме президентський університет Зеленського, – фото
13:07 Бельгія відкликає свого посла з Сеула після того, як його дружина вдарила жінку
12:50 KOZAK SYSTEM присвятив кліп 15-річному Данилу Дідіку, що загинув у теракті в Харкові
12:33 Біля берегів Японії пробурили найглибшу свердловину в океані, щоб досліджувати землетруси
12:04 Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2022-24 роки: основні пріоритети
11:50 «У кожного свої “блинчики” на сніданок» — Зеленський похвалився біцепсами на фото зі спортзалу
11:28 Член наглядової ради «Укрзалізниці» Лещенко розкритикував журналіста «Української правди»
11:24 Фільм «Тихе місце 2» за три дні у прокаті зібрав рекордні 48 млн доларів за час пандемії
10:39 У Раді офіційно оголосили про виключення Шевченка із фракції «Слуги народу»
10:00 Рада розгляне закони про обмеження пластикових пакетів та захист викривачів корупції: трансляція
09:35 «Слуги» пропонують Раді відтермінувати обов’язковий показ фільмів українською «через карантин»
08:50 В Україні за минулу добу зафіксовано 2137 нових випадків COVID-19
08:27 В «одеського джентльмена» Олега Філімонова раптово помер 15-річний онук

Google Photos обмежив безкоштовне зберігання в хмарі

Сервіс для зберігання зображень Google Photos з 1 червня 2021 року обмежив безкоштовне зберігання в хмарі.

Вівторок, 1 червня 2021, 16:06

Про це компанія Google повідомила наприкінці минулого року.

Відтепер кожен обліковий запис Google безкоштовно отримуватиме 15 ГБ для Gmail, “Диска” і “Фото”.

Після того, як на обліковому запису буде використано понад 15 гігабайт, Google почне стягувати плату за зберігання. Ціна залежить від кількості простору у хмарному сховищі: від 55 гривен на місяць за 100 ГБ дискового простору до 2 ТБ за 275 гривень на місяць.

”Коли ваше сховище наблизиться до 15 ГБ, ми повідомимо вам про це в застосунку і зв’яжемося з вами по електронній пошті”, – зазначили в Google.

При цьому, всі фотографії і документи, завантажені до 1 червня, не будуть враховуватися при обмеженні 15 ГБ.

Теги: Google Photos, Google, зображення, хмара

Читати #Букви у Telegram і у Facebook