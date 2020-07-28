Компанія Google сьогодні оголосила про плани прокласти новий трансатлантичний кабель Grace Hopper, який пройде між США, Великою Британією та Іспанією. Він має поліпшити якість зв'язку.

Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба Google.

“Сьогодні 98 % міжнародного інтернет-трафіку переправляється по всьому світу за допомогою підводних кабелів. Велика підводна мережа кабелів, які перетинають океан, дозволяє передавати, шукати, відправляти й отримувати інформацію по всьому світу зі швидкістю світла… Ми раді оголосити про новий підводний кабель – Grace Hopper, який буде прокладено між Сполученими Штатами, Великою Британією та Іспанією для забезпечення кращої стійкості мережі”, – наголошується в повідомленні.

Кабель названо на честь Грейс Хоппер – американського науковця і комодора (контрадмірала молодшого рангу) флоту США. Вона була однією з перших, хто писав програми для гарвардського комп’ютера “Марк I”. Хоппер розробила перший компілятор для комп’ютерної мови програмування.

Очікується, що проєкт буде завершено до 2022 року, повідомляє британське агентство BBC.

Кабель пройде по дну океану від Нью-Йорка до приморського міста Б’юд у Великій Британії та Більбао в Іспанії.

“Після введення в експлуатацію Grace Hopper стане одним із перших кабелів після 2003 року, що з’єднують США і Велику Британію, збільшить пропускну спроможність на цій ділянці та забезпечуватиме роботу Google Meet, Gmail і Google Cloud”, – зазначили в компанії.

У кабелі використають “нову технологію оптоволоконної комутації”, що дозволить ефективніше розподіляти трафік у разі збоїв в роботі Інтернету.

Перший трансатлантичний телекомунікаційний кабель був прокладений у 1858 році: з його допомогою Ірландія і США були з’єднані за допомогою телеграфу.