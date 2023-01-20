Про це повідомляє Bloomderg, посилаючись на електронний лист гендиректора компанії Сундара Пічаї. 

“Компанія має справу з уповільненням цифрової реклами, а її підрозділ хмарних обчислень продовжує відставати від Amazon і Microsoft Corp”, – йдеться в повідомленні інформаційної агенції. 

Пічаї також наголосив, що компанія виплачуватиме постраждалим працівникам принаймні 16 тижнів фінансової допомоги та шість місяців медичної допомоги в США, а інші регіони отримають пакети відповідно до місцевих законів і практики.

Звільнення торкнуться всіх відділів, хоча тих, хто відповідальний за рекрутинг та корпоративні функції, це торкнеться більше.  

Нагадаємо, що американська корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади – скасувати.