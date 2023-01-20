Американська корпорація Google планує звільнити майже 12 000 співробітників через падіння вартості своїх акцій майже на третину.

Про це повідомляє Bloomderg, посилаючись на електронний лист гендиректора компанії Сундара Пічаї.

“Компанія має справу з уповільненням цифрової реклами, а її підрозділ хмарних обчислень продовжує відставати від Amazon і Microsoft Corp”, – йдеться в повідомленні інформаційної агенції.

Пічаї також наголосив, що компанія виплачуватиме постраждалим працівникам принаймні 16 тижнів фінансової допомоги та шість місяців медичної допомоги в США, а інші регіони отримають пакети відповідно до місцевих законів і практики.

Звільнення торкнуться всіх відділів, хоча тих, хто відповідальний за рекрутинг та корпоративні функції, це торкнеться більше.

Нагадаємо, що американська корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади – скасувати.