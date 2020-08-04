У травні компанія Google повідомила, що платформа YouTube Musiс повністю замінить сервіс Google Play Music та запропонувала користувачам перенести музичні бібліотеки.

Тепер стало відомо, що користувачі більше не зможуть використовувати додаток Google Play Music вже у жовтні.

“Починаючи з вересня 2020 року в Новій Зеландії і Південній Африці (і з жовтня для всіх інших світових ринків) користувачі більше не зможуть здійснювати потокову передачу або використовувати додаток Google Play Music”, — йдеться у повідомленні.

Водночас Google попередила, що плейлисти, завантаження, покупки, лайки та інша інформація користувачів буде зберігатися до грудня 2020 року.